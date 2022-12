SEO naudingumas

Tinkamai atliktas optimizavimas paieškos sistemoms gali būti labai pelningas. Tam reikia laiko, o SEO rezultatai priklauso nuo to, ką darote ir ko nedarote.

Čia rasite septynis optimizavimo paieškos sistemoms metodus, kurie neveikia paieškos sistemų algoritmų, ypač „Google”, dabar, kai paieškos sistemos geriau nustato, kokios svetainės iš tikrųjų nusipelno būti reitinguojamos paieškos rezultatuose.

1. Nuorodų kūrimas

Priešingai nei organiškai gaunant nuorodas į savo svetainę iš kitų svetainių, šiuo atveju einama trumpesniu keliu ir perkamos nuorodos iš svetainių, siekiant pagerinti pozicijas paieškos sistemose. Tai gali būti mokėjimas už produktų, paslaugų ir kt. apžvalgas, taip pat naudojimasis nuorodų tarpininkavimo paslaugomis, kurioms kas mėnesį mokate už nuorodų pirkimą ir palaikymą jūsų vardu.

* Kodėl to nedaryti? Prisimenate, kas nutiko „J.C. Penney”? O paskui Overstock.com? Nuorodų pirkimas yra akivaizdus „Google” žiniatinklio valdytojų gairių pažeidimas. Beveik garantuota, kad galiausiai „Google” (arba jūsų konkurentai) jus pagaus. Rezultatas? Paieškos sistemos sumažins jūsų pozicijas ir galbūt visiškai pašalins jūsų svetainę iš paieškos rezultatų.

* Ką daryti vietoj to: Užsidirbkite nuorodų organiškai. Tai reiškia, kad nuolat kurkite unikalų, kokybišką turinį, kuris sudomintų kitus jūsų sektoriaus atstovus. Infografikos, vaizdo įrašai, „Top 10” sąrašai – visa tai pritraukia lankytojų srautą ir nuorodas. Prisijunkite prie atitinkamų interneto bendruomenių ir tapkite patikimu nariu, žinomu dėl to, kad siūlo patarimus, bet neprekiauja.

2. Internetinių pranešimų spaudai skelbimas

Šiais laikais yra daugybė internetinių naujienų tarnybų, siūlančių išplatinti jūsų pranešimus spaudai, kad jie patektų į kitas svetaines. Tikslas – atkreipti dėmesį internete ir gauti nuorodų į jūsų svetainę.

* Kodėl to nedaryti? Grynai SEO požiūriu, tai laiko ir pinigų švaistymas. Nuorodos iš mažai matomų svetainių, kurios nuskaito jūsų pranešimus spaudai, nepadeda jums užimti geresnių pozicijų.

* Ką daryti vietoj to: Jei norite gauti aukštos kokybės nuorodų ir spaudos tuo pačiu metu, pradėkite naudotis HARO, kur galite tiesiogiai bendrauti su žurnalistais, ieškančiais šaltinių istorijoms. Jei jus cituoja autoritetinga žiniasklaidos priemonė, o straipsnyje pateikiama nuoroda į jūsų įmonės svetainę, tai yra daug geresnis būdas padidinti savo pozicijas paieškos sistemoje.