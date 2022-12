„Google Chrome 108” skelbia slaptažodžių pabaigą

Beveik visi technologijų sektoriaus atstovai jau rekomenduoja ir naudoja slaptažodžių tvarkykles unikaliems ir sunkiai įveikiamiems slaptažodžiams kurti. Didžioji dauguma žmonių vis dar pakartotinai naudoja per daug slaptažodžių daugeliui paslaugų. Be to, patys slaptažodžiai gali būti nesaugūs, jei interneto paslaugos nėra tinkamai apsaugotos. Siekdama su tuo kovoti, „Google” į „Chrome 108” įtraukė slaptažodžių alternatyvą – slaptažodžių palaikymą.

Pasak „Google”, slaptažodžiais siekiama pašalinti minėtus slaptažodžių trūkumus. Slaptažodžių negalima pakartotinai naudoti skirtingoms paslaugoms, jų negalima nutekinti per serverių pažeidimus ir jų negalima išvilioti iš nieko neįtariančių naudotojų. Be to, slaptažodžiai nėra skirti tik „Google”, todėl jie yra universalūs ir suderinami su įvairiomis platformomis. Juos galima naudoti įvairiose operacinėse sistemose, jie veikia su įvairiomis naršyklėmis ir keliomis slaptažodžių tvarkyklėmis, pavyzdžiui, „1Password”, nors daugelis kitų jau pažadėjo, kad pridės palaikymą.Po kelis mėnesius trukusių bandymų passkeys jau galima naudoti „Chrome” „Android”, „MacOS” ir „Windows 11” svetainėse ir programėlėse, kurios įdiegė jų palaikymą. „Chrome” naršyklėje slaptažodžiai bus sinchronizuojami ir išsaugomi „Google” slaptažodžių tvarkyklėje. Kai registruosite paskyrą svetainėje, kuri palaiko slaptažodžius, būsite paraginti sukurti slaptažodį ir tada patvirtinti jį ekrano užraktu arba piršto atspaudu. Kai jis bus išsaugotas, galėsite prisijungti naudodami „Google” slaptažodžių tvarkyklės automatinio užpildymo funkciją, kaip ir prie bet kurios kitos slaptažodžiu grindžiamos paslaugos. Skirtumas tik tas, kad neturite tikro slaptažodžio, kurį galėtumėte įvesti arba kuris galėtų nutekėti.

Jei norite prisijungti iš įrenginio, prie kurio nesate prisijungę, pavyzdžiui, „Chrome” darbalaukyje, esančiame kito asmens kompiuteryje, jums vis tiek reikės telefono, kad galėtumėte prisijungti naudodami slaptažodį. Norėdami autentifikuotis, turite nuskaityti QR kodą. Vykstant šiam procesui, pats jūsų slaptažodis į kompiuterį neperkeliamas.

Kai kalbama apie slaptažodžių kodų sinchronizavimą savo įrenginiuose, „Google” į savo slaptažodžių tvarkyklę visada įkelia tik iš galo užšifruotas slaptažodžių kodų kopijas. Norėdami gauti prieigą prie jų, turite autentifikuotis vienu iš savo prietaisų, kad „Google” arba blogas veikėjas „Google” viduje niekada negalėtų gauti jūsų slaptažodžių. Norėdami autentifikuotis pasų raktais, taip pat visada turėsite atrakinti savo prietaiso užrakintą ekraną, o „brutalios jėgos” atakos sužlugdomos po ne daugiau kaip 10 klaidingų bandymų, todėl apsimesti jumis beveik neįmanoma. Kad teisėtas savininkas atgautų prieigą, „Google” turi keletą atsarginių priemonių, kurias bendrovė aprašo savo saugumo tinklaraštyje.