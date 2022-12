„Google Maps” ir „Waze” komandos susijungs, programėlės išliks atskiros

„Waze” komanda prijungiama prie organizacijos, atsakingos už „Google” žemėlapius, tačiau apie jokius galutinių naudotojų patirties pokyčius nebuvo pranešta.

Pasak „Wall Street Journal”, „Google” planuoja sujungti komandą, dirbančią su žemėlapių paslauga „Waze”, su grupe, prižiūrinčia bendrovės produktą „Maps”.

Geo padalinys perims daugiau kaip 500 „Waze” darbuotojų, kurie nuo pat jos įsigijimo 2013 m. buvo nepriklausomi nuo „Google” ir išlaikė atskirą kultūrą. Waze siūlo „Android Auto” patirtį, nors laukiame, kol ji palaikys pertvarkytą padalytą ekraną, o ji ką tik paskelbė apie „Android Automotive” programėlę, kuri bus plačiau prieinama kitais metais. Tuo tarpu „Google” paslaugos, pavyzdžiui, „YouTube Music”, integruotos į „Waze”, kad būtų galima valdyti garsą programėlėje.

Todėl viena organizacija prižiūrės „Google Maps”, „Street View”, „Earth” ir „Waze”, kad mažiau persidengtų su žemėlapiais susijusios funkcijos.

Atleisti darbuotojų neplanuojama, tačiau „Waze” nebeturės savo generalinio direktoriaus. Tai vyksta atsižvelgiant į tai, kad technologijų bendrovės dabartinėje ekonominėje aplinkoje siekia efektyvumo. Visų pirma „Google” racionalizuoja „Assistant” patirtį, kad sutelktų dėmesį į pažangą balsu.

„Google” sakė WSJ, kad „išlieka labai įsipareigojusi unikaliam „Waze” prekės ženklui, mylimai programėlei ir klestinčiai savanorių bei naudotojų bendruomenei” ir kad programėlė liks atskirta nuo „Google Maps”.

„Google” sakė, kad planuoja išlaikyti „Waze” kaip atskirą paslaugą ir neplanuoja atleisti darbuotojų dėl reorganizacijos.

Palyginti su „Google Maps”, „Waze” yra daug labiau orientuota į minios sudarytus žemėlapių sąlygas ir yra mažiau katalogas. Vairuotojai – 151 mln. aktyvių naudotojų per mėnesį – mano, kad toks atskyrimas yra vertingas, be to, „Waze” naudotis daug paprasčiau ir greičiau.