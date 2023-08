Penkios CS 1.6 legendos, kurios žaidė CSGO

Daugiau apie „Counter-Strike” žinantys žmonės žino, kad šis žaidimas gyvuoja jau daugelį metų. Tačiau CS 1.6 versija buvo populiariausia prieš pasirodant CSGO.

Visi, kurie mėgo CS 1.6 ir sekė tuometinę profesionalią sceną, žino, kad joje buvo daugybė legendinių žaidėjų. Kai kurie iš jų yra aktyvūs ir šiandien ir toliau išlieka vieni geriausių pasaulyje. Nepaisant to, tam tikri žaidėjai nebėra aktyvūs, tačiau ir toliau atlieka svarbų vaidmenį.

Tiesa, negalėsime įtraukti visų žaidėjų, apie kuriuos galime pagalvoti, tačiau yra keletas vardų, kurie nusipelno būti šiame sąraše. Taigi, apžvelkime keletą legendinių CS 1.6 žaidėjų ir jų vaidmenis CSGO.

Abdisamad „SpawN” Mohamed

Nėra nė vieno CS 1.6 žaidėjo, kuris iš arti stebėjo žaidimą ir nėra girdėjęs apie SpawN. Jis neabejotinai buvo garsiausias CS žaidėjas pasaulyje prieš CSGO, nes priklausė sėkmingiausioms komandoms.

36 metų amžiaus superžvaigždė aktyviai veikė 2001-2010 m. Per tą laiką SpawN laimėjo beveik visas varžybas, ypač su „SK Gaming”. Jis taip pat buvo svarbi Švedijos nacionalinės komandos dalis ir padėjo jai laimėti ESL Europos tautų čempionatus 2004 ir 2006 metais.

Be „SK Gaming”, SpawN taip pat priklausė „Matrix”, „Ninjas in Pyjamas”, „H2k”, „2easy” ir dar kelioms komandoms. Nors jis nebėra aktyvus žaidėjas, SpawN ir toliau atlieka svarbų vaidmenį Counter-Strike. Jis dažnai rodomas interviu ir yra ypatingas svečias daugybėje renginių.

Christian „vilden” Lidström

Kiekvienas AWP žaidėjas anais laikais žvelgė į Vildeną, nes jis buvo vienas geriausių žaidėjų pasaulyje. Nors jo karjera nebuvo tokia spalvinga kaip SpawN’o, jis taip pat priklausė kelioms didelėms komandoms. Atsižvelgdamas į tai, geriausių rezultatų jis pasiekė komandoje „Ninjas in Pyjamas”, kurioje praleido daugiau nei dvejus metus.

Marcus „Delpan” Larsson

Kol kalbame apie AWP žaidėjus, turime paminėti ir paskutinę „SK Gaming” superžvaigždę prieš CSGO – Delpaną. Šis 32-ejų metų vyras greitai išpopuliarėjo po to, kai 2008 m. tapo profesionalu. Jis kurį laiką praleidžia tokiose komandose kaip „Meet Your Makers” ir „Fnatic”. Galiausiai jis perėjo į „SK Gaming”, kur laimėjo daug svarbių varžybų, tokių kaip ESWC 2011, IEM VI Global Challenge New York ir kt.

Delpanas yra gerai žinomas AWP žaidėjas ir buvo vienas geriausių pasaulyje. Jis taip pat yra vienas iš nedaugelio sąraše esančių vardų, kurie žaidė ir CSGO. Jis kurį laiką žaidė „Lemondogs”, „SK Gaming” ir „ESG!” komandose. Delpanas taip pat priklausė komandai „Team Property”.

Emil „HeatoN” Christensen

Kiekviename straipsnyje apie legendinius CS žaidėjus turi būti HeatoN. Šis 38 metų švedų žaidėjas buvo vienas populiariausių žaidėjų pasaulyje ir netgi varžėsi su SpawN.

HeatoN priklausė daugeliui garsių vardų, įskaitant „Ninjas in Pyjamas”, „Spirit of Amiga” ir, žinoma, „SK Gaming”. Per daugelį metų žaidėjas laimėjo daug svarbių trofėjų ir visada buvo tarp geriausių pasaulyje.

Yehor „markeloff” Markelov

Nors kai kurie iš jūsų gali su tuo nesutikti, mes manome, kad „markeloff” nusipelnė būti šiame sąraše, ypač po jo dominavimo „Natus Vincere” komandoje CS 1.6 versijoje. Ukrainietis žaidėjas nebuvo toks populiarus prieš prisijungdamas prie didžiosios organizacijos, tačiau jis žaidė keliose didelėse komandose, pavyzdžiui, „HellRaisers”.

Atsižvelgiant į tai, Markeloffas pradėjo spindėti po to, kai 2010 m. prisijungė prie „Na’Vi”. Jis greitai tapo komandos AWP žaidėju ir vienu geriausių žaidėjų pasaulyje. Prieš jam atvykstant žmonės manė, kad AWP žaidėjai yra lėti, tačiau jis įrodė pasauliui, kad jie gali būti itin agresyvūs.

Nenuostabu, kad Markeloffas buvo labai sėkmingas ir su savo komanda dalyvavo daugybėje renginių. Prieš prisijungdamas prie kitų komandų, tokių kaip „Astana Dragons”, „Flipsid3 Tactic” ir kitų, jis taip pat priklausė „Na’Vi” CSGO komandai. Markeloffas išėjo į pensiją 2019 m.

Yra daug daugiau aukščiausio lygio CS žaidėjų, kurie nusipelno būti šiame sąraše, todėl galbūt padarysime antrąją dalį.