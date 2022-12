Viskas, ką reikia žinoti apie žolę

Jūsų sodo žolė yra gana įspūdinga, kai kalbama apie ilgaamžiškumą. Todėl daugelis iš mūsų gali pakliūti į spąstus ir manyti, kad vejos žolė pati pasirūpins savimi, tačiau tai yra sudėtingiau, nei gali atrodyti.

Žolės priežiūra gali skirtis priklausomai nuo sodo žolės tipo, taip pat nuo tokių veiksnių kaip temperatūra, saulės šviesa ir drėgmė. Taip pat gali pasireikšti žolės ligos ir, deja, yra ne viena jų rūšis.

Norėdami padėti jums apsaugoti, prižiūrėti ir džiaugtis savo veja, parengėme pagrindinį žolės vadovą, skirtą atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus…

Kokios yra skirtingos žolės rūšys?



Yra daugiau kaip 12 000 žolės rūšių, kurios auginamos įvairiais tikslais – nuo gyvulių šėrimo iki sporto. Sutelksime dėmesį tik į kasdienes žolės rūšis, dažniausiai sutinkamas mūsų priemiesčių vejose.

Toliau pateiktoje lentelėje suskirstėme pagrindinę informaciją, kurią reikia žinoti, kad lengviau suprastumėte, koks žolės tipas geriausiai tinka jūsų vejai:

Kaip auga žolė?

Žolės augalai auga iš sėklų, kurios implantuojamos į dirvožemį. Atskiras žolės augalas turi šaknis, kurios įauga į dirvožemį ir išsitiesia, kad surinktų vandenį ir maistingąsias medžiagas. Šios šaknys taip pat užtikrina, kad žolė būtų tvirtai prigludusi prie žemės.

Nors žolės augalas maistinių medžiagų gauna iš žemės, jam taip pat reikia maždaug 4-6 valandų saulės šviesos ir gana šiltos temperatūros, kad išgyventų. Sąlygos priklauso nuo žolės augalo tipo, kaip nurodyta lentelėje..

Kaip geriausia maitinti veją?

Skamba akivaizdžiai, tačiau turite užtikrinti, kad veja gautų pakankamai vandens. Net žiemą, vėsesniais mėnesiais, jei yra sausringas laikotarpis, įsitikinkite, kad reguliariai laistote veją. Geriausias patarimas – atkreipti dėmesį į žiemos mėnesiais pradedančius garbanotis negyvus lapus – jei taip nutinka, galite būti tikri, kad jūsų veja taip pat labai ištroškusi!

Be laistymo ir pradinio žolės sėklų sėjimo į pliką dirvą, reikėtų laikytis tręšimo sistemos visais keturiais metų laikais, nes besikeičiančios sąlygos lemia, ko reikia jūsų žolei.

Rudenį reikia įterpti trąšų, kurios padeda sustiprinti žolę ruošiantis šaltiems orams, o pavasarį svarbiausia – augti. Trąšų pasirinkimas priklausys nuo keleto veiksnių, pavyzdžiui, ar turite naminių gyvūnų ir ar bandote išspręsti kokią nors vejos problemą, pavyzdžiui, samanų augimą.

Jei nenorėtumėte, kad trąšų tektų griebtis per dažnai, galite rinktis lėto išsiskyrimo trąšas, kurios suyra per ilgesnį laiką. Tokiu atveju žolę gali tekti tręšti tik du kartus per metus, daugiausia dėmesio skiriant pavasario ir rudens pradžiai.

