Saulės baterijos namams: išsamus gidas pradedantiesiems

Ar esate kada susimąstę, kas nutiktų, jei elektra dingtų kelioms valandoms vidury darbo dienos ar žiemos vakarą? Šaldytuvas liautųsi veikęs, kompiuteriai sustotų, o namai paskęstų tamsoje. Tokios situacijos primena, kokia trapi yra mūsų priklausomybė nuo tinklo. Būtent čia aktualios tampa saulės baterijos – sprendimas, leidžiantis pasikliauti ne vien rinkos tiekėjais, bet ir savo sukaupta energija. Tai ne tik technologija, bet ir galimybė valdyti savo sąnaudas, išlaikyti stabilumą kritinėse situacijose ir išnaudoti saulės elektrinės potencialą iki maksimumo.
Kodėl verta kaupti elektrą?
Energijos kaupikliai išryškina saulės elektrinės privalumus: perteklius sukaupiamas, o prireikus – atiduodamas į tinklą arba vartojamas vietoje. Tokia sistema tampa alternatyva įvado galios didinimui ir tinklo plėtrai. Be to, baterijos suteikia šiuos privalumus:
- apsauga nuo elektros tiekimo sutrikimų;
- galimybė uždirbti dalyvaujant tinklo balansavime;
- mažesnės sąskaitos dėl „Nord Pool“ kainų sekimo;
- rezervinis energijos šaltinis kritinėms situacijoms.
Kaip veikia kainų sekimas „Nord Pool“
Kaupikliai gali reaguoti į valandines elektros kainas: kai elektra nebrangi, sistema kraunama, o brangstant – naudojama sukaupta energija. Tokia logika padeda optimizuoti sąnaudas net ir be didelių įpročių pokyčių, nes sprendimus priima automatika, suprogramuota pagal jūsų tarifų planą ir poreikius – išsamus gidas.
Ką sudaro energijos kaupimo sistema?
Tipinė elektros energijos kaupimo sistema (EEKS) susideda iš kelių pagrindinių dalių. Pirmiausia – iš modulinių baterijų blokų su valdikliais, kurių talpa ir galia pritaikoma konkrečiam objektui. Valdiklis rūpinasi įkrovimo–iškrovimo sauga ir ilgaamžiškumu. Inverteris paverčia nuolatinę srovę (DC) į kintamą (AC), tinkamą buičiai. Išmanusis skaitiklis leidžia riboti į ESO tinklą atiduodamą energiją iki pageidaujamo lygio, net iki nulio. Off-grid funkcija suteikia „salos“ režimą – nutrūkus tiekimui, namai maitinti gali iš kaupiklio, o sutvarkius gedimą, tiekimas automatiškai atsistato.
Kaip išsirinkti tinkamą talpą ir galią?
Atsižvelgti verta į paros ar mėnesio suvartojimą, kurį rasite ESO savitarnoje. Planuojant rezervą elektros dingimams, svarbu įvertinti galingiausių prietaisų poreikį, kad jie veiktų nenutrūkstamai. Montavimo vieta turėtų būti vėdinama, geriausia – negyvenama (garažas ir pan.). Jei patalpoje žiemą gali būti minusas, rinkitės baterijas su automatiniu pašildymu. Taip pat nepamirškite ESO techninių sąlygų: generuoti ir vartoti leidžiamos galios ribos negali būti viršytos.
Hibridiniai ir tinkliniai sprendimai
Kaupikliai su hibridiniais inverteriais (on-grid/off-grid), tokiais kaip „Huawei Luna2000“, „FoxESS HV2600“, „ECS4300H“, „EP5“, „EP11“, veikia ir su tinklu, ir be jo – todėl dingus elektrai sistema nenustoja dirbti. Tuo tarpu kaupikliai su tinkliniu inverteriu (pvz., „KEHUA SPI“ serija) veikia tik on-grid režimu: nutrūkus tiekimui, kaupimas sustoja iki gedimo pašalinimo. Šis variantas tinka objektams, kur elektros sutrikimai reti.
Daugiau galios be tinklo rekonstrukcijos
Kaupiklis padeda nuslopinti pikus – kai realus poreikis trumpam viršija įvado ribą, naudojama sukaupta energija. Taip išvengiama brangių ir laikui imlių tinklo atnaujinimo darbų. Sumažinus į ESO atiduodamą galią, atsiranda galimybė prijungti ir galingesnę saulės elektrinę, labiau atitinkančią jūsų poreikius.
Paramos kryptys namų ūkiams
Maksimali finansuojama kaupiklio talpa – iki 15 kWh vienam objektui. Kompensacijos dydis, pasirinkus ličio jonų bateriją, siekia 380,08 €/kWh. Renkantis ličio geležies fosfato (LiFePO4) baterijas, gaunate saugesnį, ilgaamžiškesnį ir temperatūrai atsparesnį sprendimą, galintį pretenduoti į maksimalią paramą. Jei domina konkretaus objekto sprendimas ar pasiūlymas, „Via Solis“ komanda padės suderinti talpą, galią ir įrangą pagal jūsų realų vartojimo profilį.