Apply for Lithuanian Citizenship by Descent: Išsamus Gidas

Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje vis daugiau žmonių atranda savo šaknis ir siekia atkurti ryšį su protėvių gimtąja šalimi. Vienas iš populiariausių būdų tai padaryti yra apply for Lithuanian citizenship by descent. Tai galimybė gauti ne tik asmens tapatybės dokumentą, bet ir teisę tapti Europos Sąjungos piliečiu, naudojantis visomis privilegijomis, kurios su tuo susijusios. Šiame straipsnyje detaliai paaiškinsime, kas gali pretenduoti į pilietybę pagal kilmę, kokius dokumentus reikia paruošti, kaip vyksta paraiškos teikimas ir kokios yra pagrindinės naudos.
Ką reiškia pilietybė pagal kilmę?
Pilietybė pagal kilmę yra teisinė galimybė atkurti ar įgyti valstybės pilietybę, remiantis tuo, kad vienas ar keli jūsų protėviai buvo tos šalies piliečiai. Lietuvos atveju, tai reiškia, kad jeigu jūsų seneliai ar proseneliai buvo Lietuvos piliečiai iki tam tikrų istorinių datų, jūs galite kreiptis dėl pilietybės atkūrimo. Tokiu būdu apply for Lithuanian citizenship by descent tampa prieinama tūkstančiams žmonių, kurių šeimos istorija yra susijusi su Lietuva.
Kas gali pretenduoti į Lietuvos pilietybę pagal kilmę?
- Asmenys, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 metų.
- Asmenys, kurių protėviai emigravo iš Lietuvos dėl politinių, religinių ar ekonominių priežasčių.
- Asmenys, kurie gali dokumentais įrodyti savo giminystę su buvusiais Lietuvos piliečiais.
Nauda atkūrus Lietuvos pilietybę
Prieš pradedant procesą, svarbu suprasti, kokios naudos laukia sėkmingai gavus pilietybę. Pagrindiniai privalumai yra šie:
Teisė gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje
Tapę Lietuvos piliečiu, automatiškai tampate ir Europos Sąjungos piliečiu. Tai suteikia teisę nevaržomai gyventi, dirbti, studijuoti ar keliauti visose ES šalyse.
Dviguba pilietybė
Lietuva leidžia turėti dvigubą pilietybę tam tikrais atvejais, ypač kai pilietybė atkuriama pagal kilmę. Tai reiškia, kad galite išlaikyti savo dabartinę pilietybę ir kartu turėti Lietuvos pasą.
Kultūrinis ryšys su Lietuva
Atkūrus pilietybę, atgaivinamas asmeninis ir šeimos ryšys su lietuviška kultūra, tradicijomis ir istorija.
Kaip pasiruošti paraiškai?
Norint sėkmingai apply for Lithuanian citizenship by descent, reikia tinkamai pasiruošti. Pirmas žingsnis – surinkti visus reikalingus dokumentus, kurie įrodytų jūsų giminystės ryšį su Lietuvos piliečiais.
Reikalingi dokumentai
- Gimimo liudijimai (jūsų ir jūsų protėvių).
- Santuokos liudijimai, jeigu jie padeda įrodyti šeimos ryšį.
- Archyviniai dokumentai, patvirtinantys, kad protėviai buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 metų.
- Pasai ar kiti oficialūs dokumentai, išduoti Lietuvos Respublikos ar jos institucijų.
Kur kreiptis?
Paraišką galima pateikti keliais būdais:
- Kreiptis į Migracijos departamentą Lietuvoje.
- Kreiptis į artimiausią Lietuvos ambasadą ar konsulatą užsienyje.
- Naudotis profesionalių teisininkų ar migracijos konsultantų pagalba, kurie specializuojasi pilietybės atkūrimo procesuose.
Paraiškos pateikimo procesas
1. Dokumentų paruošimas
Visi dokumentai turi būti oficialūs, patvirtinti ir, jei reikia, išversti į lietuvių kalbą. Vertimą turi atlikti patvirtintas vertėjas.
2. Paraiškos pateikimas
Paraiška pateikiama migracijos institucijoms arba per ambasadą. Ji turi būti užpildyta oficialioje formoje ir pasirašyta.
3. Laukimo periodas
Sprendimo priėmimo procesas gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki vienerių metų, priklausomai nuo dokumentų kiekio ir sudėtingumo.
4. Pilietybės atkūrimas
Patvirtinus paraišką, gausite oficialų sprendimą dėl pilietybės atkūrimo. Po to galėsite kreiptis dėl Lietuvos paso ir asmens dokumento.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galima turėti dvigubą pilietybę?
Taip, jeigu pilietybė atkuriama pagal kilmę, paprastai leidžiama išlaikyti dabartinę pilietybę ir kartu turėti Lietuvos pilietybę.
Kiek kainuoja procesas?
Oficialūs mokesčiai nėra labai dideli, tačiau papildomai gali tekti sumokėti už dokumentų vertimus, notarinius patvirtinimus ar teisininkų paslaugas.
Kiek laiko trunka visas procesas?
Paprastai procesas užtrunka nuo 6 mėnesių iki 1,5 metų, priklausomai nuo situacijos.
Išvada
Nusprendus apply for Lithuanian citizenship by descent, svarbu būti pasiruošusiam ilgesniam procesui, tačiau rezultatas – Lietuvos pasas ir Europos Sąjungos piliečio teisės – yra vertas pastangų. Tai ne tik praktinė nauda, bet ir galimybė atkurti istorinį ryšį su savo šaknimis. Dėl to tūkstančiai žmonių kasmet nusprendžia kreiptis ir sėkmingai atkuria savo pilietybę.